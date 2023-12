Apple lance iOS 17.2.1 et macOS Sonoma 14.2.1 avec des correctifs

Apple a ce soir lancé deux petites mises à jour logicielles avec iOS 17.2.1 et macOS Sonoma 14.2.1, les deux qui corrigent des bugs sans que l'on n'en sache bien plus : Apple indique simplement que la mise à jourIl y a sans doute des failles de sécurité dont on ne connaîtra la nature que plus tard.Comme toujours, vous trouverez iOS 17.2.1 dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ainsi que macOS 14.2.1 dans les Réglages > Général > Mise à jour de logiciels.