Interdiction de vente de l'Apple Watch : Masimo ouvert à un accord

Suite à un jugement trouvant qu'Apple viole des brevets de l'entreprise médicale Masimo dans le cadre du capteur utilisé par ses montres connectées pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 seront retirées de la vente dès ce jeudi 21 décembre sur l'Apple Store en ligne américain et à compter du dimanche 24 décembre dans les boutiques physiques.Il y a bien la possibilité d'un véto de l'administration Biden, mais Masimo est aussi une entreprise américaine et la Maison Blanche s'en remet à la décision de la représentante commerciale des États-Unis, Katherine Tai :, a résumé Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.Un porte-parole d'Apple a déclaré que les ingénieurs de l'entreprise travaillaient à un correctif logiciel permettant d'éviter les technologies de Masimo, mais Joe Kiani, CEO de l'entreprise, n'y croit pas Masimo se montre ouvert à un accord à l'amiable mais attend un premier pas d'Apple :L'entreprise veutet des excuses d'Apple :, résume Joe Kiani.