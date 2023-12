L'Apple Watch Series 10 inaugurerait un nouveau système de bracelets

L'année prochaine, l'Apple Watch fêtera son dixième anniversaire et Apple pourrait profiter de l'occasion pour revoir en profondeur le design de sa montre connectée. Il y a des rumeurs d'Apple Watch Series X avec un design plus fin, ce progrès pouvant en partie être dû à un nouveau système d'attache magnétique pour les bracelets qui serait beaucoup plus compact que le système de verrouillage actuel.Après le journaliste Mark Gurman, c'est au tour du collectionneur Kosutami , qui a déjà eu accès à de multiples prototypes de produits pommés, d'affirmer que, sans préciser s'il s'agirait d'un système magnétique ou non. Il n'y aurait en tout cas pas de compatibilité avec les anciens modèles de bracelets.

Le système d'attache actuel

L'Apple Watch Series 10 et l'Apple Watch Ultra 3 promettent ainsi d'être une révision majeure, d'autant que l'évolution dans le design devrait être accompagnée de deux importantes avancées en matière de santé avec la mesure de la pression artérielle et la détection de l'apnée du sommeil . Même si c'est encore lointain — la présentation est attendue pour septembre 2024 — certains y verront une bonne motivation pour retarder leur investissement de quelques mois.