La nouvelle interface de CarPlay dévoilée chez Porsche et Aston Martin

La nouvelle interface de CarPlay qui prend en charge le tableau de bord de la voiture arrivera en 2024 chez les constructeurs automobiles. Lorsque Apple a dévoilé cette nouvelle version de CarPlay l'année dernière, il était promis une présentation de véhicules équipés en 2023 : à dix jours près, c'est donc dans les clous que l'on vient d'avoir les premières annonces de constructeurs avec Porsche et Aston Martin qui ont dévoilé à Car and Driver l'interface de CarPlay personnalisée par leur soin.On peut voir que les deux fabricants ont personnalisé l'interface pour leur marque. Pour le reste, pas de grande surprise : on retrouve les principaux éléments présentés par Apple à la WWDC 2022 avec l'adaptation sur plusieurs écrans, les widgets de différentes tailles, et bien sûr les différents contrôles spécifiques au véhicule : ventilation, chauffage, réglage des sièges, etc.Aston Martin a précisé que ses premiers véhicules équipés seront commercialisés en 2024, incluant une version mise à jour de sa DB12. Chez Porsche, aucun détail n'a été dévoilé à ce stade. Après ces deux constructeurs, bien d'autres devraient rapidement suivre : l'année dernière, Apple avait cité des partenariats avec Acura, Audi, Ford, Infiniti, Jaguar, Honda, Land Rover, Lincoln, Mercedes, Nissan, Polestar, Renault et Volvo.