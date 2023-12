iOS 17.2.1 corrige un bug de batterie

Apple n'a pas donné de détails sur le contenu d'iOS 17.2.1 sorti ce mardi , si ce n'est que la mise à jourCertains utilisateurs ont cependant eu droit à des explications plus longues : comme nous le montre Brandon Butch sur la capture ci-dessous, la version japonaise des notes de version indique qu'iOS 17.2.1Même chose en Chine.Y a-t-il un bug spécifique à certains pays qui justifierait une différence dans les notes de version ? Si c'est techniquement possible, Apple n'a pas pour habitude de différencier ses notes. En effet, on voit régulièrement passer des corrections de bugs spécifiques à certains pays, quelle que soit la langue de l'iPhone, et cela pour une bonne raison : on peut sélectionner n'importe quelle langue indépendamment du pays de résidence. Il semble ainsi plus probable qu'Apple ait choisi de passer ce correctif sous silence à la dernière minute, en omettant de corriger toutes ses traductions.