Apple Vision Pro : un lancement en février aux États-Unis ?

Le casque de réalité virtuelle et augmentée Apple Vision Pro pourrait être commercialisé dès le mois de février 2024 aux États-Unis, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste évoquait jusqu'ici un lancement en mars, mais Apple redoublerait d'efforts pour que la production soit prête un mois plus tôt. On pourrait ainsi avoir une annonce dès la fin du mois de janvier avec tous les détails en amont du lancement le mois suivant. La formation des vendeurs des Apple Stores s'achèverait à la mi-février , ce qui pourrait correspondre à la date d'arrivée du casque dans les rayons.Le casque sera vendu à partir de 3 499 dollars, avec diverses options qui n'ont pas encore été annoncées. Seuls les États-Unis seront concernés par la première vague de lancement. Pour la France, il est possible qu'il faille patienter jusqu'à la fin d'année 2024