iPhone 16 Pro : le téléobjectif 5x se confirme

L'année prochaine, l'iPhone 16 Pro devrait bien être équipé du tétraprisme inauguré par l'iPhone 15 Pro Max qui permet à Apple de loger un téléobjectif 5x sans augmenter l'épaisseur du châssis, a pu confirmer MacRumors de sources indépendantes. Aujourd'hui, ce téléobjectif 5x est réservé au grand modèle de 6,7" alors que l'iPhone 15 Pro classique de 6,1" se contente d'un téléobjectif 3x.

Le tétraprisme du téléobjectif 5x de l'iPhone 15 Pro Max

C'est l'analyste Ming-Chi Kuo qui a été le premier à lancer cette rumeur dès mai dernier , expliquant que cette intégration dans le petit modèle serait rendue possible par un accroissement de la taille de l'écran, uniquement dans le sens de la hauteur : il passerait de 6,1" à 6,3", ce qui permettrait de gagner un peu de place pour intégrer de nouveaux composants sans toucher à la capacité de la batterie. L'iPhone 16 Pro Max passerait quant à lui de 6,7" à 6,9".Apple devrait également apporter une importante évolution à l'ultra grand-angle de ses modèles Pro l'année prochaine avec l'intégration d'un capteur de 48 mégapixels . Le téléobjectif resterait à 12 mégapixels un an de plus : le passage du troisième capteur à 48 mégapixels serait prévu pour l'iPhone 17 Pro en 2025.