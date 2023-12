Tous les iPhone 16 auraient bien droit à une puce A18

Cela fait deux ans qu'Apple intègre des puces de générations différentes sur ses nouveaux modèles d'iPhone : les modèles Pro ont droit à la puce la plus récente tandis que les modèles classiques ont une génération de retard. Aujourd'hui, l'iPhone 15 Pro intègre ainsi la puce A17 Pro alors que l'iPhone 15 se contente de la puce A16 Bionic. La situation pourrait changer l'année prochaine avec la gamme d'iPhone 16 : tous les modèles pourraient être équipés d'une puce de génération A18.C'est l'analyste Jeff Pu qui a été le premier à lancer cette indiscrétion en octobre, évoquant alors une puce A18 sur l'iPhone 16 et une puce A18 Pro sur l'iPhone 16 Pro. Le site MacRumors , qui avait déjà eu vent du développement d'une puce "pas Pro" mais de génération A17, a visiblement eu accès à des données confidentielles issues d'une version bêta privée d'iOS 18, et confirme aujourd'hui qu'Apple utiliserait bien des puces de génération A18 sur toute sa gamme d'iPhone 16 l'année prochaine.La version bêta d'iOS 18, nom de code "Crystal", ferait référence à l'iPhone 16 (D47), l'iPhone 16 Plus (D48), l'iPhone 16 Pro (D93) et l'iPhone 16 Pro Max (D94), sans mention d'un hypothétique modèle Ultra . Des portions de code indiqueraient que ces quatre modèles intégreraient le SoC t8140, nom de code Tahiti, ce qui correspondrait à la puce A18. Le code n'exclut pas la possibilité qu'Apple décide de produire deux versions différentes de cette puce, notamment avec une version dotée de coeurs supplémentaires et de plus de RAM qui pourrait s'appeler A18 Pro, mais la base serait la même. Si tout cela se confirme, ce serait une excellente nouvelle pour la pérennité de ces futurs modèles !