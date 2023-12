Les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ne sont plus en vente aux États-Unis

Apple avait prévenu que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 seraient retirées de la vente sur l'Apple Store américain dès le 21 décembre : il n'est désormais plus possible de les commander. Les différentes pages de présentation sont toujours là, mais sans bouton de commande et la simple mention « currently unavailable » sans plus d'explications. Le seul modèle encore en vente est l'Apple Watch SE, qui est dépourvue du capteur d'oxygène dans le sang concerné par la violation de brevets de Masimo Les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sont encore en vente dans les boutiques physiques d'Apple ainsi que chez les revendeurs. Dans les Apple Stores, le retrait des rayons aura lieu ce dimanche 24 décembre. Chez les revendeurs, il n'y a pas d'interdiction mais Apple n'ayant plus le droit d'importer les modèles concernés aux États-Unis, les stocks vont rapidement s'épuiser. À noter au passage qu'Apple ne peut plus remplacer hors-garantie les modèles d'Apple Watch avec capteur d'oxygène, présent depuis l'Apple Watch Series 6.Alors qu'Apple prépare une mise à jour de l'algorithme utilisé par le capteur d'oxygène dans le sang pour éviter d'utiliser les technologies brevetées par Masimo, l'entreprise médicale affirme que ce sera un coup d'épée dans l'eau, ses brevets concernant le matériel et non le logiciel. Masimo se déclare ouvert à un accord amiable avec Apple , qui n'aurait pas entamé de négociations à ce stade.