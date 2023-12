L'Apple Store historique d'Infinite Loop va fermer

C'est la boutique d'Apple la plus ancienne encore en activité : l'Apple Store d'Infinite Loop fermera définitivement ses portes le 20 janvier 2024, a confirmé l'entreprise à MacRumors . Ouvert en 1993 sous le nom d'Apple Company Store, la boutique était initialement très éloignée des standards des Apple Stores que l'on connaît aujourd'hui. Située au rez-de-chaussée d'un bâtiment du siège d'Apple à Cupertino, elle avait la particularité de permettre aux employés de profiter de remises sur l'achat des produits d'Apple. Il s'agissait également du seul endroit au monde où l'on pouvait trouver des goodies officiels de la marque.

L'Apple Company Store en 2000 — Photo via Apple Wiki

L'Apple Company Store a subi d'importants travaux en 2015 et est alors devenu un Apple Store, toujours avec la particularité de proposer des produits dérivés. Particulièrement petite, la boutique ne dispose pas de Genius Bar et ne propose pas de sessions Today at Apple.

L'Apple Store après sa rénovation en 2015

Depuis, Apple a ouvert en 2017 son nouveau campus Apple Park, situé non loin de son siège historique. On y trouve l'Apple Park Visitor Center qui reprend le même rôle avec une architecture beaucoup plus ambitieuse, une cafétéria, et toujours les fameux goodies.

L'Apple Park Visitor Center

Apple a sans doute jugé que l'Apple Store d'Infinite Loop et l'Apple Park Visitor Center faisaient doublon. Dans son communiqué, Apple indique que tous les employés d'Infinite Loop pourront poursuivre leur carrière dans les autres boutiques de la région de San Francisco.