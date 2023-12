Apple veut un accord avec les médias pour entraîner son IA

Apple aurait entamé des négociations avec de multiples grands groupes de médias afin d'obtenir des accords lui permettant d'exploiter leurs articles pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle générative. C'est le New York Times qui rapporte cette information, citant les groupes Condé Nast, NBC News et IAC. Apple aurait proposé des contrats supérieurs à 50 millions de dollars pour la licence de l'intégralité des archives disponibles.Les éditeurs auraient positivement accueilli la démarche proactive d'Apple, alors que d'autres services d'intelligence artificielle sont régulièrement critiqués pour exploiter des contenus sans accord préalable. Ils se seraient en revanche inquiétés des termes un peu trop vagues, et donc permissifs, de l'accord proposé.

Depuis quelques mois, Apple dépenserait une fortune en serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Plusieurs projets seraient en cours : Apple aurait développé son propre équivalent de ChatGPT mais sans intention de le lancer, et de multiples rumeurs évoquent surtout une ambitieuse refonte de l'assistant vocal Siri prévue pour l'année prochaine