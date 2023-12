Joyeuses fêtes 2023 à tous !

Il y a chaque année chez le rédacteur habitué aux articles techniques une petite angoisse à l'approche de Noël : le 24 décembre, c'est la tradition, il doit écrire un petit texte original et enjoué pour souhaiter aux lecteurs de bonnes fêtes de fin d'année. Se cachant initialement derrière un improbable iloiement qui lui change du nous de modestie en espérant que cela lui donne l'inspiration, il décide finalement — comme chaque année, remarque-t-il — de rapidement basculer sur les habituelles et néanmoins réconfortantes banalités après avoir réussi à écrire tout un paragraphe pour ne strictement rien dire.

Rouge, jaune, vert...

Chers lecteurs, nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d'année, et un joyeux Noël si vous le fêtez. Que cette dernière semaine de l'année, durant laquelle l'actualité qui nous rassemble dans ces colonnes se raréfie, soit l'occasion pour vous de passer de bons moments avec vos proches, de faire quelques écarts culinaires, et si le coeur n'est pas à la fête de parvenir malgré tout à trouver quelques instants de légèreté et de bonheur d'une manière ou d'une autre.