Apple Vision Pro : ça se précise pour février

La production de masse du casque Apple Vision Pro a commencé et les premières sorties d'usines sont prévues pour la première semaine du mois de janvier, selon les sources industrielles de Ming-Chi Kuo . L'analyste estime ainsi que le casque pourrait se retrouver dans les rayons dès la fin du mois de janvier ou le début du mois de février, et rejoint ainsi Mark Gurman qui évoquait un calendrier similaire la semaine dernière. La seconde hypothèse semble plus probable car la formation des vendeurs des Apple Stores s'étendrait jusqu'à mi-février . On devrait en tout cas avoir des nouvelles de l'Apple Vision Pro dans les toutes prochaines semaines.Toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple prévoirait de produire 500 000 exemplaires de son casque sur l'année 2024. Rappelons que seuls les États-Unis seront concernés dans un premier temps ; Apple prévoirait plusieurs vagues de lancements, et la France pourrait devoir attendre la fin d'année 2024 . L'Apple Vision Pro sera vendu à partir de 3 499 dollars.