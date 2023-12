Brevets : Apple soumet une version modifiée des Series 9 et Ultra 2

Les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ne sont plus en vente aux États-Unis : elles ont été retirées de l'Apple Store en ligne le 21 décembre, puis des boutiques physiques de la marque le 24 décembre. En cause, l'application d'une interdiction de vente prononcée par l'International Trade Commission après qu'Apple a été jugée coupable de violation de brevets de l'entreprise médicale Masimo dans le cadre du capteur mesurant le taux d’oxygène dans le sang. L'administration Biden avait jusqu'au 25 décembre pour opposer un véto : le Bureau du représentant américain au commerce a finalement décidé de ne pas intervenir

Seule l'Apple Watch SE est encore disponible

En attendant, Apple avait travaillé sur une version modifiée des deux modèles d'Apple Watch concernés : The Verge nous apprend que le Service des douanes américain rendra son verdict le 13 janvier. Arguant qu'ellesi les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 restent interdites d'importation aux États-Unis jusqu'à cette date, Apple a sollicité une suspension de l'interdiction jusqu'à cette date.