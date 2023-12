Un nouveau prototype de HomePod avec écran tactile

Un nouveau prototype de HomePod équipé d'un écran tactile a fait surface : c'est encore le collectionneur Kosutami qui nous partage aujourd'hui l'image d'un modèle intégrant un écran concave. Toujours sous le nom de code B720, ce modèle présente un design légèrement différent d'un autre prototype qu'on avait pu découvrir en octobre et font l'écran était au contraire convexe, dépassant légèrement du haut de l'enceinte.Ce prototype ne démarre malheureusement pas. Le précédent modèle affichait seulement l'icône d'une application de test, sans nous apprendre quoi que ce soit sur l'interface envisagée par Apple. Selon les sources de 9To5Mac , Apple aurait réécrit certaines applications de tvOS 17 afin qu'elle puissent fonctionner sur des écrans non rectangulaires. Mark Gurman avait été le premier à mentionner des travaux sur un HomePod à écran dès 2021 , et l'analyste Ming-Chi Kuo évoquait en mars dernier un modèle équipé d'un écran de 7 pouces qui pourrait sortir en début d'année 2024, sans nouvelle depuis.