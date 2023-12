Jony Ive pioche encore dans l'équipe de design d'Apple

Jony Ive est encore allé se servir dans le vivier de talents qu'il connaît le mieux, le studio de design d'Apple : Bloomberg nous apprend que Tang Yew Tan va travailler chez Lovefrom sur un produit conçu en collaboration avec OpenAI, le créateur de ChatGPT. Aujourd'hui, Tang Yew Tan est vice-président du design produit d'Apple sous la houlette de John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle. C'est lui qui est responsable du design de l'iPhone, de l'Apple Watch, des AirPods et de certains accessoires.

Le profil de Tang Yew Tan sur LinkedIn

Après avoir dirigé le design d'Apple pendant plus de 25 ans, Jony Ive a quitté Apple en 2019 et a embarqué avec lui plus d'une vingtaine d'employés au sein de son studio LoveFrom. Apple devant aussi faire face à d'autres départs , il ne resterait aujourd'hui à Cupertino plus que six designers de l'ère Ive.