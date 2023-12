Un brevet révèle un étui officiel pour l'Apple Vision Pro

Un accessoire officiel du casque Apple Vision Pro dont on n'avait pas encore connaissance a été révélé grâce à un brevet déposé par Apple à Hong-Kong, a repéré le site PatentlyApple : il s'agit d'un étui en tissu venant protéger le verre extérieur (pour la fonctionnalité EyeSight retranscrivant les yeux de l'utilisateur) et les côtés du casque. L'intérieur du casque n'est pas protégé par ce produit — ce sera sans doute l'objet d'un autre accessoire.Apple n'a pour le moment pas dévoilé quels seront les accessoires fournis ou proposés en option avec son casque. On soupçonne Apple de développer plusieurs batteries externes de différentes capacités , et on a pu voir sur certaines vidéos d'Apple une lanière passant au-dessus de la tête qui pourrait aider à mieux répartir le poids du casque. Tout cela pourrait être détaillé dès le mois prochain en amont du lancement qui pourrait se faire dès février aux États-Unis