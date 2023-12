Le Japon veut aussi forcer Apple à s'ouvrir aux App Stores alternatifs

Après l'Union européenne, ce devrait être au tour du Japon de mettre en place une législation obligeant les grandes plateformes logicielles à s'ouvrir aux boutiques d'applications alternatives, au(qui consiste à télécharger une application en dehors de toute boutique officielle) et aux moyens de paiement tiers. Le Nikkei indique que le projet de loi arrivera devant le Parlement japonais dans le courant de l'année 2024. Le texte serait largement inspiré de ce qui a été mis en place au sein de l'Union européenne, qui ouvre la voie sur la question.La législation sur les marchés numériques (DMA) européenne, adoptée l'année dernière , entrera en vigueur le 6 mars 2024. Considérée comme « contrôleur d'accès » dans le cadre de cette loi, Apple se prépare ainsi à ouvrir iOS et iPadOS auet aux App Stores tiers : ce devrait être pour une prochaine mise à jour intermédiaire d'iOS 17 au début d'année 2024. Pour ce qui est de l'interopérabilité d'iMessage avec les autres plateformes de messagerie, Apple devrait a priori échapper à la DMA — l'Union européenne enquête sur l'éligibilité du service et rendra son verdict en février prochain. Apple a récemment montré un important signe d'ouverture en annonçant l'adoption du standard RCS en 2024