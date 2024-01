iPhone 16 : les principales nouveautés attendues

Visuel par MacRumors

De nouvelles tailles d'écrans

Sur la gamme d'iPhone 15, Apple utilise aujourd'hui deux tailles d'écran avec l'iPhone 15 (6,1"), l'iPhone 15 Plus (6,7"), l'iPhone 15 Pro (6,1") et l'iPhone 15 Pro Max (6,7"). Avec la future gamme d'iPhone 16, Apple devrait conserver quatre modèles mais avec des diagonales légèrement supérieures pour les modèles Pro. Les écrans devraient gagner 0,2" uniquement dans le sens de la hauteur. On aurait donc l'iPhone 16 (6,1"), l'iPhone 16 Plus (6,7"), l'iPhone 16 Pro (6,3") et l'iPhone 16 Pro Max (6,9"). La Dynamic Island devrait rester inchangée.

iPhone 15 Pro Max & iPhone 16 Ultra, visuel par 9To5Mac

De nouveaux appareils photos

Cette augmentation de la taille d'écran de l'iPhone 16 Pro à 6,3" permettrait à Apple de loger le volumineux tétraprisme de son téléobjectif 5x sans avoir à toucher à la capacité de la batterie. Aujourd'hui, l'iPhone 15 Pro de 6,1" se contente d'un téléobjectif 3x, le modèle plus puissant étant réservé à l'iPhone 15 Pro Max. Une autre importante évolution attendrait l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max cette année, avec l'arrivée d'un capteur de 48 mégapixels sur l'ultra grand-angle qui se contente aujourd'hui d'un capteur de 12 mégapixels. Pour les 48 mégapixels sur le téléobjectif, il faudrait attendre l'iPhone 17 Pro en 2025 Comme chaque année, Apple devrait également faire évoluer le grand-angle principal de tous les modèles mais les rumeurs ont été plutôt discrètes à ce sujet jusqu'ici. Le design des modèles classiques devrait changer pour retourner à un positionnement vertical (et non plus en diagonale) des appareils photos, comme sur l'iPhone 12 : ce retour en arrière pourrait être dû à la possibilité de d'enregistrer des vidéos spatiales pour le casque Apple Vision Pro.

Deux prototypes envisagés — Visuel par MacRumors

De nouveaux boutons

Inauguré par les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max l'année dernière, le bouton d'action remplaçant le commutateur de sonnerie devrait être étendu à l'ensemble de la gamme d'iPhone 16 cette année. Ce bouton continue par défaut de piloter la bascule entre les modes Sonnerie et Silence, mais il peut être configuré pour réaliser de multiples autres actions.Certaines rumeurs évoquent le passage à un bouton capacitif et non plus mécanique : la nouvelle version de ce bouton pourrait ainsi être sensible à la pression et offrir de nouveaux types d'interactions au sein des applications. Cette évolution pourrait aussi concerner les boutons de volume. Un autre bouton pourrait aussi faire son apparition, cette fois sur la tranche droite, en bas du châssis : il s'agirait d'un bouton « de capture » qui serait principalement dédié à l'application Appareil photo. Là aussi, il est question d'un bouton capacitif et non mécanique.

Le bouton de capture, à droite, par The Apple Hub

La puce A18 pour tout le monde ?

Connectivité

Autres nouveautés

Aujourd'hui, Apple fait cohabiter deux générations de puces : seuls les modèles Pro ont droit au modèle le plus récent alors que les modèles classiques se contentent de la puce de l'année précédente. Ainsi, l'iPhone 15 Pro intègre la puce A17 Pro alors que l'iPhone 15 a récupéré la puce A16 Bionic. L'arrivée en 2023 d'une puce A17 au suffixe "Pro" suggère l'existence d'une puce "pas Pro" et le retour à l'utilisation de puces différentes mais de même génération sur de futurs modèles.Pour l'iPhone 16, il a un temps été question d'une puce A17 sur les modèles classiques et A18 Pro sur les modèles Pro, mais les dernières rumeurs tablent plutôt sur une puce A18 sur les modèles classiques et A18 Pro sur les modèles Pro. Ce serait donc un important bond en avant pour les modèles d'entrée de gamme qui bénéficieraient des toutes dernières avancées, alors que les modèles Pro se distingueraient sans doute avec des coeurs supplémentaires et une mémoire vive plus généreuse.La puce A18 devrait toujours être gravée par TSMC à une finesse de 3 nanomètres, mais avec un procédé amélioré qui pourrait permettre de gagner légèrement en autonomie. On ne connaît pas les autres améliorations qui seront apportées par cette future puce, en dehors des habituelles augmentations de puissance. Il est possible qu'Apple mette le paquet sur les technologies d'intelligence artificielle — des rumeurs anticipent une toute nouvelle version de Siri nourrie qui pourrait avoir besoin de la puce A18 pour traiter les demandes en local.L'iPhone 16 pourrait être le premier à prendre en charge le Wi-Fi 7 , qui peut offrir des débits jusqu'à 2,4 fois supérieurs au Wi-Fi 6 dans un environnement identique, le tout en améliorant la robustesse de la connexion et en réduisant le temps de latence.Autre évolution notable, l'intégration du modem 5G Snapdragon X75 de Qualcomm pourrait être réservée aux modèles Pro. Au programme, diverses améliorations dans la robustesse de la connexion, les performances et l'efficience énergétique, avec un nouveau moteur neuronal optimisant les débits dans les situations complexes, une géolocalisation améliorée et une consommation électrique réduite de 20%.D'autres évolutions plus mineures seront probablement au programme. Pour l'instant, on a eu vent d'un nouveau micro qui serait bien plus performant pour isoler la voix du bruit ambiant, et de nouvelles batteries plus capacitaires et plus solides . D'autres éléments s'ajouteront certainement à la liste au fil des rumeurs au printemps et durant l'été.Concernant les tarifs et les capacités de stockage, il faudra patienter jusqu'à septembre pour découvrir la future grille tarifaire d'Apple. Comme chaque année, il faut en tout cas s'attendre à un glissement dans la gamme : l'iPhone 13 devrait prendre sa retraite, remplacé par l'iPhone 14 en entrée de gamme, alors que l'iPhone 15 verra son prix baisser et que l'iPhone 15 Pro disparaîtra.

Rendu par The Apple Hub

Acheter maintenant ou attendre ?

Cette année, il ne devrait pas y avoir d'évolution aussi majeure que l'adoption de l'USB-C en 2023 mais certaines nouveautés peuvent vous parler plus que d'autres, comme le téléobjectif 5x sur l'iPhone 16 Pro ou la puce A18 qui permettra de gagner en pérennité si vous comptez garder votre nouvel iPhone de nombreuses années.Comme toujours, Apple sait cependant parfaitement anticiper le phénomène d'attentisme qui s'amplifie au fur et à mesure que l'année avance : les opérations promotionnelles sur la gamme d'iPhone 15 devraient ainsi devenir plus généreuses au printemps, même s'il ne faut pas s'attendre à des remises faramineuses sur les modèles Pro qui sont rarement en promo. Si vous décidez d'investir sans attendre, vous pouvez suivre nos bons plans et découvrir les meilleurs tarifs en temps réel sur notre comparateur de prix