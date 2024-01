Apple Vision Pro : un lancement dès fin-janvier, l'annonce imminente ?

Les rumeurs les plus optimistes tablaient sur le mois de février mais les bruits de couloir les plus récents évoquent un lancement dès la fin du mois de janvier pour le casque Apple Vision Pro : plusieurs sources dans l'industrie chinoise, dont Wall Street Insights , mentionnent le vendredi 26 ou le samedi 27 janvier pour la commercialisation aux États-Unis. La présence de deux dates différentes pourrait s'expliquer par le décalage horaire entre les États-Unis et la Chine. À quelques jours près, on pourrait en tout cas avoir un joli clin d'oeil : le mercredi 24 janvier, Apple fêtera les quarante ans de la présentation du Macintosh.Si ces indiscrétions se vérifient, Apple devrait communiquer sur ce lancement très rapidement. Au-delà de la date de commercialisation, il manque encore de nombreuses informations : on connaît par exemple le prix de base de 3 499 dollars mais pas les différentes options et les accessoires proposés. Avec un peu de chance, Apple pourrait en profiter pour préciser le calendrier de lancement à l'international : pour la France, les rumeurs s'attendent à une arrivée en fin d'année