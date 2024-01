Le Mac Studio et Mac Pro en attente de la puce M3 Ultra

Le Mac Studio et le Mac Pro sont les deux ordinateurs de bureau les plus performants d'Apple. Ils ont adopté les puces M2 Max et M2 Ultra en juin 2023 , ce qui est encore récent par rapport aux habitudes de renouvellement d'Apple pour ses machines professionnelles qui semble s'établir à un rythme d'environ un an et demi depuis le passage à l'architecture Apple Silicon. Apple a déjà lancé certaines puces de génération suivante en octobre 2023 sur les MacBook Pro M3 . Il manque encore la version la plus puissante, la puce M3 Ultra qui doit a priori combiner deux puces M3 Max ensemble grâce à la technologie UltraFusion, et c'est elle dont Apple a besoin pour mettre à jour le Mac Studio et le Mac Pro. Aux dernières nouvelles , la puce M3 Ultra n'était pas encore en test à Cupertino en novembre dernier selon le toujours bien informé Mark Gurman. Sous-entendu, il ne faut pas s'attendre à une sortie avant mi-2024 au plus tôt, ce qui serait déjà une bonne nouvelle puisque les modèles actuels n'auraient alors qu'un an au compteur. Sans plus de rumeurs, on ne peut à ce stade qu'émettre des hypothèses : il est parfaitement possible qu'il faille attendre plus longtemps. Apple nous a d'ailleurs montré avec l'iMac M3 qu'un ordinateur peut aussi sauter une génération de puces — attendre la génération M4 serait un mauvais signal envoyé aux professionnels, mais ce ne serait pas quelque chose d'inédit.

Le Mac Studio et le Mac Pro

Avec ses puces Apple Silicon, peu nombreuses et numérotées clairement, Apple a grandement facilité la comparaison entre ses différentes gammes : maintenant que les premiers modèles de génération M3 sont sortis, on a une idée assez précise de ce à quoi s'attendre puisqu'il suffit de multiplier par deux les caractéristiques techniques de la puce M3 Max.Sauf surprise, la puce M3 Ultra devrait donc embarquer jusqu'à 32 coeurs de CPU (24 aujourd'hui), 80 coeurs de GPU (76 aujourd'hui), 256 Go de mémoire vive unifiée (192 aujourd'hui), en plus des améliorations inhérentes à cette nouvelle génération de puce beaucoup plus puissante (en puissance brute, la puce M3 Max titille les scores de la puce M2 Ultra ), intégrant de nouvelles technologies de GPU (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading), le meilleur Neural Engine, le nouveau moteur de médias prenant en charge l'accélération matérielle du format AV1...À ce titre, il est aujourd'hui assez difficile de conseiller un investissement, forcément conséquent et pour le long terme, dans un Mac Studio ou un Mac Pro de génération M2. À moins d'un besoin urgent, il vaut mieux attendre l'arrivée de la génération suivante même si l'attente s'annonce potentiellement longue. Les offres promotionnelles sur les modèles actuels sont d'ailleurs rares ( voir notre comparateur de prix ) en dehors des versions reconditionnées du Mac Pro sur le Refurb Store