iOS 17.3 : une seconde bêta retirée à la hâte

Après une petite pause pour les fêtes de fin d'année, les ingénieurs de Cupertino sont de retour au travail et Apple a hier soir distribué la deuxième version bêta d'iOS 17.3, trois semaines avant la première mouture . De nombreuses personnes ayant installé cette nouvelle version n'ont alors plus pu utiliser leur iPhone, complètement bloqué au démarrage, la seule solution restant de restaurer l'appareil depuis sa dernière sauvegarde. Dans la nuit, Apple a finalement préféré retirer la mise à jour fautive.Le bug pourrait être lié à l'activation de la fonctionnalité "Toucher le dos de l'appareil", rapporte Guilherme Rambo en se basant sur les logs de systèmes plantés, mais nous avons bien pu installer cette bêta sans encombre sur un iPhone sur lequel cette fonctionnalité était bien activée. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion d'une piqûre de rappel pour les curieux qui installent les versions bêtas d'Apple. Par définition, ces systèmes sont encore en chantier et ce genre de mésaventure peut arriver : il faut donc constamment avoir une sauvegarde à jour.Il reste encore du temps pour qu'Apple finalise iOS 17.3 : la sortie est attendue pour la fin du mois de janvier ou le début du mois de février. Pour l'instant, on a pu repérer une nouvelle protection en cas de vol de l'iPhone et de son code ainsi que le retour des playlists partagées d'Apple Music