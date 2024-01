Une caméra frontale de 24 mpx sur l'iPhone 17 en 2025 ?

Apple préparerait une importante révision de la caméra frontale de l'iPhone pour l'année prochaine, qui monterait sensiblement en gamme pour une meilleure qualité d'image : le capteur utilisé sur l'iPhone 17 passerait de 12 à 24 mégapixels, selon les sources de Ming-Chi Kuo . L'analyste précise qu'Apple utiliserait un système de lentilles constitué de six éléments au lieu de cinq aujourd'hui, avec un ensemble fourni par l'entreprise Genius qui augmenterait alors sensiblement ses profits : le coût de ce nouvel appareil photo serait de 100% à 120% plus élevé que le modèle actuel.

La Dynamic Island sur l'iPhone 15

En passant à 24 mégapixels, l'appareil photo frontal prendra logiquement des photos mieux définies, avec de meilleures possibilités de zoom numérique. Ce nouveau système devrait également permettre de progresser dans la qualité des photos en faible luminosité, ce qui ne serait pas un luxe.Alors que le grand-angle de l'iPhone est déjà passé à 48 mégapixels sur l'iPhone 14 Pro il y a deux ans puis sur l'iPhone 15 l'année dernière, les deux autres appareils photos arrières des modèles Pro devraient bientôt subir la même évolution avec l'ultra grand-angle dès cette année sur l'iPhone 16 Pro et le téléobjectif l'année prochaine sur l'iPhone 17 Pro.Concernant la Dynamic Island, il ne devrait pas y avoir de changement pour les iPhone 16 et 17 classiques mais les rumeurs envisagent une intégration des différents éléments de Face ID sous l'écran dès 2025 sur les modèles Pro : si Apple ne prend pas de retard sur ce projet, l'iPhone 17 Pro pourrait ne plus présenter qu'un simple poinçon circulaire central pour sa webcam.