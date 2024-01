Apple présentera-t-elle un nouveau HomePod en 2024 ?

Apple vend actuellement deux modèles d'enceintes connectées : le HomePod mini sorti en octobre 2020 et le HomePod 2 lancé en janvier 2023 . De multiples rumeurs prêtent à Apple l'intention de préparer de nouveaux modèles, possiblement avec une sortie dès cette année 2024 mais sans certitude à ce stade.La rumeur la plus insistante concerne un nouveau modèle haut de gamme, qui pourrait être vendu plus cher que le HomePod 2 mais qui pourrait tout aussi bien le remplacer : les ingénieurs de Cupertino travaillent sur un grand modèle de HomePod équipé d'un écran tactile circulaire. On a pu voir plusieurs prototypes de ce modèle qui ressemble beaucoup au HomePod 2. Apple aurait retravaillé tvOS pour que les applications puissent s'afficher sur des écrans circulaires : on pourrait ainsi avoir une nouvelle plateforme indépendante de Siri ou de l'iPhone pour gérer la domotique, piloter Apple Music et recevoir des notifications.Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, ce modèle serait doté d'un écran d'un diamètre de 7 pouces et il pourrait être commercialisé dès cette année. Puisque cette nouveauté entraînerait d'importantes modifications de tvOS et la possibilité d'afficher des applications tierces, Apple pourrait l'annoncer à l'occasion de son salon dédié aux développeurs, la WWDC qui se tient chaque année en juin. Les rumeurs restent cependant assez calmes en ce début d'année 2024 : c'est donc seulement une hypothèse.

Pour ce qui est d'une nouvelle version du HomePod mini, Ming-Chi Kuo a prévenu qu'Apple prévoyait une sortie en fin d'année 2024 mais sans préciser quelles en seraient les nouveautés. Étant donné le faible prix de ce modèle et surtout sa toute petite taille, l'intégration d'un écran tactile semble en tout cas assez peu probable.D'autres modèles de HomePod seraient sur la planche à dessin à Cupertino, mais avec peu de chance qu'ils soient lancés cette année : selon Mark Gurman, Apple jouerait depuis au moins trois ans avec des prototypes de HomePod intégrant un écran et une caméra FaceTime , un modèle sans écran qui prendrait la forme d'un stand pouvant accueillir un iPad , et un nouvel appareil fusionnant avec l'Apple TV qui pourrait alors prendre la forme d'une barre de sons . Peu sûre de la direction à prendre avec le HomePod et l'Apple TV, Apple aurait testé de nombreuses pistes sans stratégie préétablie et certains projets pourraient être abandonnés en cours de route.