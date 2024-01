Apple Music : un bug de synchronisation affecte certains utilisateurs

Un certain nombre d'utilisateurs d'Apple Music sont touchés par un bug les empêchant de synchroniser leur bibliothèque entre l'iPhone et le Mac. Le site MacRumors a en effet repéré de nombreux témoignages, notamment sur ses forums les forums d'Apple et Reddit , d'utilisateurs rencontrant l'erreur 18004 qui précise que les résultats Genius ne peuvent être mis en ligne.

Via @pierrick289

Les personnes touchées n'ont pas trouvé de manipulation permettant de résoudre le problème, et le SAV d'Apple non plus. La médiatisation de l'affaire devrait en tout cas faire remonter le problème au plus haut niveau : si vous êtes concerné, la meilleure solution reste pour le moment d'attendre.