La puce Apple M4, c'est pour quand ?

Apple a lancé ses premières puces de génération M3 sur ses dernières gammes de MacBook Pro et d'iMac présentées en octobre 2023. La mise à jour du MacBook Air ne devrait plus trop tarder , sans doute suivie de celle du Mac mini . Il manquera encore la puce M3 Ultra qui pourrait équiper de nouveaux Mac Studio et Mac Pro dans le courant de cette année 2024. Sauf grande surprise, la gamme M3 devrait alors être complète et les regards se tourneront alors vers la future puce Apple M4.En septembre, c'est la puce Apple A18 (potentiellement déclinée en deux versions , classique et Pro) des iPhone 16 et 16 Pro qui nous donnera un avant-goût de ce à quoi nous pouvons attendre de la puce Apple M4. Cette année, pas de changement dans la finesse : la gravure sera toujours de 3 nanomètres, dans une nouvelle version améliorée par TSMC pour succéder au process N3B actuel.Il s'agira a priori du process N3P. Par rapport au process N3E qu'Apple n'a pas utilisé, le N3P doit permettre de gagner jusqu'à 5% de puissance, 10% d'efficience énergétique et 4% de densité. Le process N3E, lui, promettait déjà quelques points de pourcentage en plus en terme de puissance et de consommation. Le bond en avant devrait être moins important qu'avec la génération M3, même si tout dépendra des améliorations apportées par Apple dans le design de ses puces indépendamment de la technique de gravure.

L'évolution des techniques de gravure de TSMC — Graphique par WikiChip Fuse

L'année dernière, la puce Apple A17 Pro de l'iPhone 15 Pro avait été présentée deux mois avant les puces M3 reprenant la même technique de gravure de TSMC. D'un point de vue technique, rien n'empêche le lancement des premières puces M4 en fin d'année 2024 : le process N3P sera prêt pour le second semestre de cette année. Tout dépendra de la capacité de TSMC à suivra la cadence de production, et bien sûr de la feuille de route d'Apple qui peut avoir un intérêt à différer les lancements pour optimiser ses ventes.Avec ses puces de génération M3, Apple a fait évoluer son MacBook Pro en premier : ce sont ainsi les modèles les plus chers qui ont eu la primeur des dernières avancées. Apple a changé de stratégie par rapport aux deux premières générations de puces Apple Silicon, pour lesquelles ce sont les modèles d'entrée de gamme qui avaient été lancés d'abord. Maintenant que le projet Apple Silicon est mature, tout laisse à penser qu'Apple continuera de favoriser ses gammes professionnelles pour susciter la montée en gamme : comme pour les modèles M3, le MacBook Pro M4 devrait logiquement précéder le MacBook Air M4 de quelques mois.Reste à voir si Apple trouvera un intérêt commercial à soutenir un rythme de renouvellement annuel, alors que les puces Apple Silicon suivaient jusqu'ici un cycle plus proche des dix-huit mois. Une sortie des premières puces M4 est ainsi possible dès la fin de cette année 2024, mais il ne serait absolument pas étonnant qu'Apple préfère attendre jusqu'au printemps 2025.La feuille de route de TSMC laisse le choix à Apple : la prochaine grande évolution concernant le passage à une finesse de gravure de 2 nanomètres est prévue pour le second semestre 2025 , mais il y a de bonnes chances que la production du fondeur soit trop tardive pour la puce A19 de l'iPhone 17. Dès lors, la puce Apple M5 pourrait sortir rapidement pour capitaliser sur les progrès du futur process N3X de TSMC... ou attendre patiemment l'arrivée du process N2 en début d'année suivante.