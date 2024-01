Le Mac Studio M3 Ultra lancé mi-2024 ?

La prochaine mise à jour du Mac Studio serait prévue pour le milieu d'année 2024, selon les sources de The Elec cité par TrendForce . Voilà qui pourrait nous mener à la WWDC 2024 qui devrait se tenir comme toujours au début du mois de juin. L'année dernière, Apple avait déjà profité de cette conférence principalement dédiée aux développeurs pour lancer les versions M2 du Mac Studio et du Mac Pro . Étonnamment, seul le Mac Studio est évoqué par cette nouvelle rumeur : on ne sait pas si l'absence du Mac Pro est un oubli ou si cela signifie qu'Apple pourrait déjà décider d'abandonner cette tour peu évolutive qui ne s'adresse plus qu'à un public très restreint.Apple a déjà lancé trois puces de génération M3 sur son dernier MacBook Pro avec la puce M3 en entrée de gamme puis les versions M3 Pro et M3 Max plus musclées. Pour compléter la gamme, il ne manque plus que la version M3 Ultra qui doit combiner deux puces M3 Max grâce à la technologie UltraFusion pour obtenir un total de 32 coeurs de CPU, 80 coeurs de GPU et 256 Go de mémoire vive unifiée. Aujourd'hui, la puce M2 Ultra plafonne à 24 coeurs de CPU, 76 coeurs de GPU et 192 Go de mémoire vive unifiée.Selon The Elec, Apple ferait appel au process N3E de TSMC pour sa future puce M3 Ultra, alors que les trois précédentes puces sont gravées avec le process N3B d'origine du fondeur taïwanais. Cette technique de gravure plus récente offre un meilleur rendement et est moins coûteuse, un peu plus performante mais aussi légèrement moins compacte. Même si la puce Ultra est déjà très volumineuse , ce compromis peut avoir du sens pour une machine de bureau qui offre plus de souplesse sur ce point qu'un MacBook Pro où le moindre espace disponible est optimisé au maximum.On peine en revanche à imaginer une gamme au sein de laquelle la puce M3 Max serait gravée avec le process N3B et la puce M3 Ultra avec le process N3E : le principe même des puces Ultra d'Apple étant de combiner deux puces Max ensemble, elles ne peuvent avoir une technique de gravure différente. À moins qu'Apple, face aux moins bons rendements du process N3B, ne crée une seconde version de sa puce M3 Max pour ses machines de bureau ? Affaire à suivre...