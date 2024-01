Concurrence : un énorme procès contre Apple aux États-Unis en 2024 ?

Le département de la Justice des États-Unis serait sur le point de conclure une importante enquête à l'encontre d'Apple qui pourrait aboutir à un procès de grande envergure pour pratiques anticoncurrentielles, rapporte le New York Times . La décision finale n'aurait pas encore été prise, le département de la Justice laissant d'abord à Apple une dernière chance de plaider sa cause. Si le « DoJ » venait finalement à déposer plainte contre Apple, le procès pourrait se tenir dès le premier semestre de cette année 2024.

Le siège du département de la Justice des États-Unis à Washington — Photo par Steve Fernie

Apple aurait rencontré des représentants du département de la Justice à de nombreuses reprises durant l'enquête, qui s'intéresserait à de multiples aspects du business de l'entreprise. Pèle-mêle, on retrouve l'intégration de l'Apple Watch à l'iPhone et pas aux smartphones Android, l'impossibilité des concurrents d'accéder à iMessage, la fermeture d'Apple Pay, les avantages réservés aux applications d'Apple face aux développeurs tiers, l'interdiction des applications de jeux vidéo sur le cloud sur l'App Store, les restrictions d'accès au service de géolocalisation de l'iPhone pour les appareils concurrents des AirTags, le blocage des données publicitaires par App Tracking Transparency, ou encore les commissions prélevées par Apple sur les achats in-app. La liste est non exhaustive.Apple est déjà visée pour certaines de ces pratiques au sein de l'Union européenne, qui a récemment renforcé ses règles avec la mise en place de la législation sur les marchés numériques (DMA). Une des grandes révolutions à venir concernera l'ouverture d'iOS aux App Stores tiers . De multiples enquêtes sont en cours, notamment sur la fermeture de la puce NFC de l'iPhone qu'Apple pourrait rapidement ouvrir pour satisfaire le législateur. Sous pression du côté d'iMessage, Apple a récemment annoncé la prise en charge du standard RCS en 2024.