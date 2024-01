Le lancement de l'Apple Vision Pro annoncé dès cette semaine ?

Mise à jour 15:45 :

On apprend quelques heures plus tard que le casque sera lancé le 2 février aux États-Unis.

Apple pourrait profiter de la tenue du CES cette semaine à Las Vegas pour nous donner des nouvelles de son casque Apple Vision Pro , qui doit être commercialisé dès ce début d'année 2024 aux États-Unis. Apple ne participe pas à ce salon mais est souvent tentée de court-circuiter les annonces avec sa propre actualité. Pour l'instant, on sait que le casque sera vendu à partir de 3 499 dollars mais on ne connaît ni la date de lancement précise, ni les tarifs des différents modèles et des accessoires.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , c'est en février que le casque que sera lancé aux États-Unis et la formation des vendeurs des Apple Stores débuterait cette semaine. Selon la taille des boutiques, deux à quatre employés feraient l'aller-retour à Cupertino pour suivre deux jours de séminaire. Le 21 janvier, tous les magasins américains organiseraient une inhabituelle réunion de trois heures, durant laquelle les employés devraient recevoir tous les détails concernant la mise en vente du casque.Côté logistique, Apple aurait déjà commencé à accumuler des petits stocks de son casque dans des entrepôts situés aux États-Unis. Il s'agira du seul pays concerné par la première vague de lancement. Selon Mark Gurman, la deuxième pourrait toucher le Canada, la Chine et le Royaume-Uni. Pour la France, il faudra sans doute attendre un peu plus longtemps, les rumeurs évoquant un lancement automnal