Le Mac Pro avec puce M3 Ultra serait bien prévu pour cette année

Apple prévoirait bien une mise à jour du Mac Pro avec sa future puce M3 Ultra, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . La semaine dernière, une rumeur laissait entendre que seul le Mac Studio pourrait intégrer cette nouvelle puce cette année. La commercialisation serait prévue pour la seconde partie de l'année : on pourrait donc aussi bien avoir une annonce dès la WWDC en juin, pile un an après les précédents modèles ... qu'un lancement en dehors de tout Apple Event en octobre ou en novembre.Sans surprise, la future puce M3 Ultra devrait combiner deux puces M3 Max grâce à la technologie UltraFusion. On devrait donc avoir jusqu'à 32 coeurs de CPU, 80 coeurs de GPU et 256 Go de mémoire vive unifiée, contre un maximum de 24 coeurs de CPU, 76 coeurs de GPU et 192 Go de mémoire vive unifiée pour la puce M2 Ultra aujourd'hui. Ces nouvelles générations de Mac Pro et de Mac Studio bénéficieront également des autres avancées des puces de génération M3 avec les nouvelles technologies de GPU (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading), le meilleur Neural Engine, le nouveau moteur de médias prenant en charge l'accélération matérielle du format AV1... Même si le lancement des modèles M3 est encore lointain, le bond en avant à venir est considérable et il peut donc être pertinent d'attendre l'arrivée de ces futurs Macs avant d'investir.