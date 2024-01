Les AirTags 2 ne sont pas attendus avant 2025

Initialement prévus pour l'automne 2024 , les AirTags 2 auraient été repoussés à l'année 2025, affirme Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg confirme ainsi une précédente indiscrétion de l'analyste Ming-Chi Kuo. Le développement de ces futurs modèles n'aurait pas spécialement pris de retard : Apple aurait simplement trop de stocks de modèles de première génération a écouler ! La production initiale aurait été largement sur-dimensionnée, Apple ayant mal estimé la demande pour ses petits traqueurs. Résultat, il y aurait encore des entrepôts pleins d'AirTags attendant de trouver preneur et Apple se tirerait une balle dans le pied en annonçant une nouvelle génération trop tôt.Le lancement des AirTags 2 ne serait d'ailleurs pas jugé urgent, la concurrence sur ce secteur n'étant pas féroce et les évolutions prévues pour la deuxième génération restant plutôt modestes. On ne s'attend en effet qu'à une mise à jour de la puce en charge de l'Ultra Wideband pour tirer parti de la puce U2 des nouveaux modèles d'iPhone et d'Apple Watch, ce qui permettra une géolocalisation de proximité sur de plus grandes distances et des économies d'énergie pour une autonomie accrue.Les AirTags sont régulièrement en promotion chez les revendeurs officiels. Normalement vendus 39 € à l'unité ou 129 € par lot de quatre sur l'Apple Store, ils sont actuellement proposés à 29,99 € l'unité (-23%) et à 97,99 € les quatre (-24%) chez Amazon.