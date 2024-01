iOS 18 et IA : une refonte de Siri, mais pas seulement

Apple prévoirait plusieurs annonces d'envergure relatives à l'intelligence artificielle générative à la WWDC 2024 en juin prochain, selon Mark Gurman sur Bloomberg . La plus grande nouveauté concernerait une refonte de Siri qui gagnerait enfin en compétences à la fois dans la variété de sujets abordés et la capacité à comprendre des requêtes complexes. Apple prévoirait également plusieurs autres nouveautés disséminées au sein d'iOS 18, de macOS 15, de watchOS 11 et de tvOS 18.

Visual via Apple Blog

Mark Gurman évoque une fonctionnalité de résumé automatique et d'auto-complétion de texte qui serait intégrée à de multiples logiciels, dont Pages et Keynote. Il est également question d'une intégration à Apple Music pour la création automatique de playlists plus qualitatives. Pour les développeurs, une nouvelle version de Xcode gagnerait des capacités d'auto-complétion de code comme sur GitHub Copilot. Apple travaillerait sur d'autres projets à destination interne, comme une nouvelle fonctionnalité d'assistance aux employés d'AppleCare qui les aiderait à mieux identifier les problèmes de leurs clients. Enfin, Mark Gurman souligne que les annonces de la WWDC 2024 ne seraient qu'un premier pas pour Apple dans l'intelligence artificielle générative :