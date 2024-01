Un premier dock motorisé DockKit pour l'iPhone chez Belkin

C'est une nouveauté d'iOS 17 : le framework DockKit permet à l'iPhone de communiquer avec des docks motorisés pour suivre les déplacements des humains et des animaux grâce aux données récoltées en temps réel par les caméras à l'avant ou à l'arrière. La toute première implémentation de cette fonctionnalité a été présentée par Belkin dans le cadre du CES : il s'agit du. Cet accessoire sur lequel l'iPhone se fixe avec les aimants de MagSafe tourne sur 360° et s'incline sur 90°, peut se fixer sur un trépied et peut être utilisée avec ou sans fil avec une autonomie de cinq heures.Belkin vante un fonctionnement silencieux et une bonne réactivité, le stand pouvant réaliser un tour complet en quatre secondes. Le stand est compatible avec l'iPhone 12 et les modèles ultérieurs, et il fonctionne avec FaceTime et les différentes applications d'enregistrement de vidéos. Il y a un bouton pour activer ou désactiver le suivi automatique, l'appairage avec l'iPhone se fait via NFC et la recharge de l'iPhone via MagSafe fonctionne à 15 W. Les précommandes seront lancées plus tard ce mois-ci avec un tarif américain de 179,99 dollars.