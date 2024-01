Le casque Apple Vision Pro sera lancé le 2 février aux États-Unis

Le casque Apple Vision Pro, présenté en juin dernier , sera officiellement disponible aux États-Unis le vendredi 2 février 2024 après une phase de précommande qui sera lancée le vendredi 19 janvier, a annoncé Apple aujourd'hui par voie de communiqué de presse . On apprend que la configuration de base, à 3 499 dollars, embarquera 256 Go de stockage en plus de la puce M2. Il y aura sûrement des options pour monter en gamme, mais elles ne sont pas précisées. Les inserts ZEISS seront vendus à 99 dollars pour des verres de lecture et 149 dollars pour les verres correcteurs sur prescription.Le casque sera fourni avec une variété d'accessoires : il y aura deux bandeaux appelés Solo Knit Band (derrière la tête) et Dual Loop Band (sur la tête), un cache-lumière et deux coussins de cache-lumière, une protection appelée Apple Vision Pro Cover ( déjà vue ) pour l'avant de l'appareil, une chiffonnette de nettoyage, la batterie externe, le câble de charge USB-C et l'adaptateur secteur USB-C.

Les deux bandeaux

On aura les derniers détails tarifaires à l'ouverture des précommandes ce 19 janvier. Apple n'a pour le moment pas communiqué sur le lancement dans d'autres pays : aux dernières nouvelles , la France ne serait pas concernée par la deuxième phase de commercialisation (Canada, Chine et Royaume-Uni) et pourrait devoir attendre plusieurs mois.