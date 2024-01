Apple Vision Pro : 2,5 heures d'autonomie pour un film en 2D

2h38, c'est la durée du dernier grand film d'Apple TV+,. C'est huit minutes de plus que l'autonomie du casque Apple Vision Pro lors du visionnage d'un film en 2D, selon une nouvelle estimation publiée sur le site d'Apple suite à l'annonce du lancement du casque le 2 février aux États-Unis. 2h30 en 2D ou 2h en 3D, voilà l'autonomie promise par l'Apple Vision Pro, à condition bien sûr d'attaquer le film avec le casque pleinement chargé. Apple promouvant son casque comme une plateforme de choix pour le visionnage de films, c'est une limitation certaine.

La batterie externe du casque

On attendra les premiers tests pour déterminer la capacité de la batterie externe de l'Apple Vision Pro à se recharger rapidement... et le lancement des précommandes le 19 janvier pour découvrir le tarif d'une seconde batterie qui pourrait s'avérer indispensable en cas d'usage soutenu du casque. Bien sûr, il restera possible d'utiliser le casque avec la batterie branchée au secteur pour s'affranchir de la contrainte d'autonomie en cas d'utilisation sédentaire.