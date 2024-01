Vision Pro : les Personas seront d'abord en bêta

Comment participer à une visioconférence alors que l'on a le casque Apple Vision Pro sur la tête ? Pour cet usage, Apple a créé la fonctionnalité Persona qui estde l'utilisateur avec une retranscription en temps réel de ses expressions faciales grâce aux capteurs présents à l'intérieur du casque et une touche d'apprentissage automatique. Ces Personas peuvent être utilisés sur FaceTime ainsi que les différentes applications de visioconférence comme Zoom, Cisco Webex et Microsoft Teams.Les Personas ont reçu des avis très mitigés à l'occasion des démonstrations faites à la presse suite à la présentation du casque en juin dernier, le résultat étant globalement jugé peu réaliste tout en étant trop proche de la réalité pour éviter de tomber dans la vallée de l'étrange . Apple a eu quelques mois pour peaufiner son système mais s'attend vraisemblablement toujours à des critiques : dans le communiqué de presse annonçant la disponibilité de l'Apple Vision Pro le 2 février prochain aux États-Unis , on apprend que la fonctionnalité sera considérée comme en bêta au lancement du casque.