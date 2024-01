La puce M2 de l'Apple Vision Pro embarque 16 Go de RAM

La puce Apple M2 du casque Apple Vision Pro est secondée de 16 Go de RAM en standard, a découvert MacRumors dans les sources de la dernière version de Xcode. On a également appris cette semaine que le casque embarquait 256 Go de stockage en standard. Apple n'a pas encore communiqué sur les options qui seront proposées mais on sait que des configurations avec 1 To de stockage ont été utilisées dans les kits de développement fournis aux développeurs. Il devrait donc sans doute y avoir au moins trois modèles différents avec une configuration intermédiaire de 512 Go.On connaîtra les tarifs des modèles les mieux dotés avec le lancement des précommandes le vendredi 19 janvier qui, rappelons-le, seront réservées aux clients résidant aux États-Unis. Le tarif de base sera de 3 499 dollars.