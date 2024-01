La version bêta d'iOS 17.3 est de retour

Une semaine après le retrait de la deuxième bêta d'iOS 17.3 suite à un bug enfermant l'iPhone dans une boucle de redémarrages qui ne pouvait être stoppée que par la restauration du téléphone, Apple a hier soir mis à la disposition des développeurs une troisième version bêta qui corrige le problème, sans que l'on ne décèle d'autre changement particulier. Apple a également lancé de nouvelles bêtas de macOS 14.3, watchOS 10.3 et tvOS 17.3.La sortie de ces futures versions est attendue pour la fin du mois de janvier ou le début du mois de février. Pour l'instant, on a pu repérer deux évolutions notables du côté d'iOS 17.3 : une nouvelle protection en cas de vol de l'iPhone et de son code ainsi que le retour des playlists partagées d'Apple Music