Apple Watch : l'ITC veut un retour de l'interdiction de vente

À la fin du mois de décembre, Apple avait obtenu une suspension de l'interdiction d'importation qui touchait ses Apple Watch Series 9 et Ultra 2 depuis quelques jours. Apple avait en effet soumis aux douanes américaines une version modifiée de ses montres qui était censée ne plus violer les brevets de l'entreprise médicale Masimo portant sur capteur de taux d’oxygène dans le sang, et expliquait qu'une suspension prolongée des ventes provoquerait des. Hier, l'ITC s'est officiellement opposée au maintien de cette suspension., conclut l'ITC qui ajoute que cela revientLa cour d'appel donne jusqu'au 15 janvier à Apple et Masimo pour apporter des réponses complémentaires. Entre temps, le 12 janvier, les douanes américaines doivent déterminer si les modifications logicielles apportées par Apple permettent ou non de contourner les brevets de Masimo. Si Apple ne se montre pas convaincante, l'interdiction de vente pourrait donc être rétablie dès la semaine prochaine.