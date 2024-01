Un prototype de chargeur MagSafe du temps d'AirPower

Un ancien prototype de chargeur MagSafe s'est retrouvé dans les mains du collectionneur Kosutami qui en a partagé la photo . Ce chargeur aurait été produit en mars 2017, quelques mois avant la présentation de l'iPhone X et de la technologie AirPower permettant de recharger plusieurs appareils à la fois sur une large station comprenant de multiples bobines Qi superposées les unes sur les autres.Le chargeur MagSafe initialement imaginé par Apple n'était pas en aluminium mais dans un matériau souple, plus proche de la gomme, comme la base du HomePod, avec des bords arrondis. Il arborait le logo d'Apple, ce qui n'est pas le cas du chargeur actuel. Il était également plus fin, affirme Kosutami.Au-delà du design de ce prototype, c'est surtout la date de conception en mars 2017 qui interpelle : ce n'est qu'en 2020 aux côtés de l'iPhone 12 qu'Apple a fini par lancer son chargeur MagSafe en aluminium. On pensait qu'Apple avait imaginé MagSafe suite à l'échec d'AirPower, annoncé en mars 2019 , mais on découvre aujourd'hui que MagSafe était un plan B dès le départ : Kosutami explique qu'Apple a effectivement relancé les travaux sur MagSafe après l'annulation d'AirPower, mais que tout avait déjà été imaginé et mis au point au moins deux ans plus tôt.