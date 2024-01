Apple Vision Pro : une toute petite production au lancement

Pourquoi Apple limite-t-elle le lancement de son casque de réalité mixte Apple Vision Pro aux seuls États-Unis ? Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , la production initiale serait bien trop faible pour envisager une commercialisation plus large : lorsqu'il sera officiellement disponible le 2 février , Apple n'aurait produit que 60 000 à 80 000 unités de son Apple Vision Pro ! Même avec une demande limitée, il faut s'attendre à une rapide rupture de stock. On pourra d'ailleurs certainement compter sur un certain nombre de spéculateurs qui achèteront pour revendre plus cher, sur le marché domestique ou à l'étranger, ce qui ne fera qu'amplifier le phénomène.Selon le journaliste Mark Gurman, Apple préparerait une seconde phase de lancement qui pourrait comprendre le Canada, la Chine et le Royaume-Uni. Pour la France, il faudra peut-être attendre plusieurs mois, les rumeurs évoquant un lancement automnal . Le tarif du modèle d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage, sera de 3 499 dollars.