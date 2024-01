CA d'Apple : arrivée de Wanda Austin, départs de Al Gore et James Bell

Il va y avoir du mouvement au sein du conseil d'administration d'Apple cette année. Dans un communiqué de presse , Apple a annoncé la nomination de Wanda Austin, ancienne CEO de l'association The Aerospace Corporation., a déclaré Tim Cook, ajoutant queBien sûr, Wanda Austin est également ravie de rejoindre l'aventure.

Wanda Austin

La précédente nomination au conseil d'administration d'Apple remonte à 2021 avec l'arrivée de Monica Lozano . Durant cette année 2024, il y aura également deux départs : ceux de Al Gore qui a son rond de serviette au conseil depuis 2003, et de James Bell qui est présent depuis 2015. Les deux hommes ont atteint 75 ans, et c'est la limite d'âge imposée par la politique interne d'Apple.Le conseil d'administration d'Apple est présidé par Arthur Levinson et comprend aujourd'hui Alex Gorsky, Susan Wagner, James Bell, Andrea Jung, Monica Lozano, Al Gore, Ronald Sugar ainsi que Tim Cook. Au-dessus de l'équipe dirigeante d'Apple, le CA s'assure de la bonne marche de l'entreprise et défend les intérêts des actionnaires au long terme. C'est lui qui est en charge de la nomination du CEO, le directeur général qui est Tim Cook depuis le départ de Steve Jobs en 2011.