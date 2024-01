Des batteries plus capacitaires pour Apple grâce à TDK ?

Apple va-t-elle bientôt pouvoir bénéficier d'un petit bond en avant dans la capacité de ses batteries ? C'est ce qu'espère TDK, qui conçoit plus du tiers des batteries pour smartphones au niveau mondial. L'entreprise japonaise a mis au point une nouvelle technologie qui fait appel à des électrodes en silicium et qui permet d'augmenter de plus de 10% la densité de la batterie, rapporte Bloomberg . On trouve une première implémentation de cettesur le Magic5 Pro de Honor, qui affiche un saut d'autonomie de 12,8% à volume identique.Ces nouvelles batteries intéresseraient particulièrement les fabricants de smartphones, dont Apple qui recherche constamment le moindre progrès sur l'autonomie et/ou la finesse de ses produits. Selon TDK, la technologie aurait encore de la marge de progression devant elle avec le potentiel d'augmenter de 40% la capacité des batteries à volume égal. Sans complètement révolutionner le secteur, ce serait déjà une énorme avancée. À suivre...