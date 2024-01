L'iPhone 16 serait doté de 8 Go de RAM

L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus embarqueraient 8 Go de RAM, contre 6 Go pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus aujourd'hui. C'est l'analyste Jeff Pu qui partage cette indiscrétion, reprise par MacRumors . Sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, ce serait toujours 8 Go comme sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max aujourd'hui.L'ajout de mémoire vive est toujours une bonne chose pour la pérennité des modèles concernés, que cela soit pour soutenir les applications les plus lourdes ou garder certains éléments en mémoire plus longtemps, ne serait-ce que pour les onglets de Safari. Attention toutefois à cette rumeur : si Jeff Pu a souvent de bonnes informations, il lui est aussi arrivé de se tromper concernant la RAM, notamment en annonçant un iPhone 14 Pro avec 8 Go de RAM alors qu'il n'a finalement intégré que 6 Go.