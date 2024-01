Le Wi-Fi 6E pour l'iPhone 16 et le Wi-Fi 7 pour l'iPhone 16 Pro ?

L'année dernière, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ont été les premiers smartphones d'Apple à intégrer le Wi-Fi 6E, avec l'ajout d'une troisième bande de fréquences pour améliorer les débits sur de courtes portées, renforcer la robustesse de la connexion et réduire le temps de latence. Cette année, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus attendus pour septembre en bénéficieraient à leur tour, selon les sources industrielles de l'analyste Jeff Pu cité par MacRumors . À l'exception des derniers modèles Pro, tous les modèles sortis depuis l'iPhone 11 intègrent le Wi-Fi 6.

Graphique par Intel

En août dernier, Jeff Pu évoquait le passage au Wi-Fi 7 pour l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max qui pourraient être les premiers produits d'Apple à intégrer cette récente norme. Cette nouvelle évolution promet des débits 2,4 fois supérieurs dans un environnement identique au Wi-Fi 6, le système permettant notamment d'utiliser les trois bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) simultanément.