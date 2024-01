Apple Vision Pro : un clip optionnel pour la batterie

La batterie externe du casque Apple Vision Pro est destinée à être rangée dans une poche de pantalon. Pour les autres types de vêtements dépourvus de poches, Apple aurait fait appel à Belkin pour concevoir un accessoire ajoutant un clip permettant d'accrocher la batterie à n'importe quel vêtement ou à une lanière de sac à dos, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Partenaire privilégié d'Apple, Belkin conçoit déjà de multiples accessoires pour l'iPhone, l'Apple Watch et le Mac qui sont vendus directement sur l'Apple Store.Apple conçoit en interne les accessoires destinés à être les plus populaires, mais sous-traite ou laisse le champ libre aux accessoiristes pour les accessoires plus confidentiels ou à plus faible valeur ajoutée. Pour l'instant, on ne sait pas quelle sera l'offre d'accessoires accompagnant le casque Apple Vision Pro en dehors de ceux qui seront fournis avec le casque . On devrait en apprendre plus à l'occasion du lancement des précommandes aux États-Unis ce vendredi 19 janvier.