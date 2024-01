Union européenne : Apple se prépare à scinder l'App Store en deux

L'échéance approche : c'est le 6 mars 2024 qu'Apple devra se conformer aux dispositions de la législation européenne sur les marchés numériques , la fameuse DMA qui lui impose d'ouvrir l'iPhone aux App Stores tiers, aux méthodes de paiement alternatives ainsi qu'au, qui consiste à installer des applications téléchargées en dehors de toute plateforme officielle. Si nous n'avons pas encore eu de communication sur le sujet de la part d'Apple, les développeurs de Cupertino préparent les changements nécessaires à la mise en conformité de l'App Store. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , Apple se préparerait ainsi àavec une version européenne et une autre pour le reste du monde.Apple n'a pas intégré les changements à venir à la version bêta d'iOS 17.3 , dont la version finale doit sortir d'ici fin-janvier ou début-février. Sauf surprise, ce devrait donc être pour la mise à jour suivante avec iOS 17.4 qui entrera en version bêta juste après. On devrait alors y voir plus clair sur la manière dont Apple se conformera à la nouvelle législation européenne.