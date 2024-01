Le clavier virtuel de l'Apple Vision Pro serait peu convaincant

Le clavier virtuel de l'Apple Vision Pro , affirme le journaliste Mark Gurman qui a vraisemblablement pu approcher le casque de réalité mixte d'Apple avec un peu d'avance. Il explique queMême si Apple a soigné les effets visuels avec des touches qui semblent s'enfoncer à la pression du doigt et un retour sonore confirmant la prise en charge de la frappe, les doigts frappent dans le vide sans retour tactile, ce qui serait particulièrement déstabilisant... et vite fatiguant. Conclusion :Si la présence d'un clavier virtuel était inévitable pour permettre d'entrer du texte sans accessoire externe, c'est une méthode d'entrée d'appoint et Apple sait bien que les usages intensifs requerront un clavier physique : c'est pourquoi l'Apple Vision Pro peut se connecter automatiquement au clavier du Mac pour retrouver un bon confort de frappe permettant d'entrer de grandes quantités de texte.