La production d'écrans OLED pour l'iPad Pro M3 aurait débuté

La production des dalles destinées aux futurs modèles d'iPad Pro aurait débuté cette semaine, affirme The Elec . Le site coréen cite plus spécifiquement les transistors en couches minces (TFT) servant à activer ou désactiver les pixels individuels des écrans OLED : LG serait en charge du modèle 13" et Samsung du modèle 11". Une fois les écrans sortis d'usine, l'assemblage des nouvelles tablettes devrait débuter en mars pour un lancement en avril. Les récentes rumeurs tablaient sur une présentation en mars pour les nouveaux iPad Air et iPad Pro ; il est tout à fait possible qu'il y ait quelques semaines de décalage entre l'annonce et l'arrivée en rayons.Il faut en tout cas s'attendre à du neuf pour les iPad haut de gamme au début du printemps. Pour l'iPad Pro, c'est une importante refonte qui est attendue avec l'adoption d'écrans OLED et de la puce M3, l'inauguration d'un nouveau design avec une webcam horizontale et un nouvel Apple Pencil. Pour l'iPad Air, la révision serait moins ambitieuse avec l'adoption de la puce M2 et quelques évolutions de routine. L'iPad Air serait en revanche décliné pour la première fois dans une grande taille de 12,9", ce qui pourrait trahir une hausse des tarifs de l'iPad Pro.