Apple Vision Pro : pas de Wi-Fi 6E ni d'Ultra Wideband

Le casque Apple Vision Pro vient d'obtenir son autorisation de mise en vente par la FCC américaine et les documents publiés nous permettent d'en savoir un peu plus sur certaines caractéristiques techniques. On savait déjà que la puce M2 était secondée par 16 Go de RAM . On apprend désormais que le casque se contente du Wi-Fi 6. C'est une conséquence de l'utilisation de la puce M2 et pas de la plus récente puce M3 qui prend en charge le Wi-Fi 6E plus performant sur de courtes portées. Ce sera donc pour une future version.Le site 9To5Mac a également remarqué l'absence de test de la FCC pour l'Ultra Wideband, ce qui signifie que le casque est dépourvu de cette technologie de géolocalisation de proximité présente sur l'iPhone, l'Apple Watch, les AirTags ou encore le boîtier des AirPods Pro. Vu la taille du casque, l'absence de géolocalisation extrêmement précise ne sera pas un handicap pour le retrouver mais il y a sans doute d'autres fonctionnalités qui auraient pu être imaginées avec cette technologie pour l'intégration du casque avec les autres appareils d'Apple. Là aussi, ce sera pour plus tard.